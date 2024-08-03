В Германии 22 человека пострадали из-за взрыва на гоночной трассе

Как минимум 22 человека пострадали в результате взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на полицию Кобленца.

Инцидент произошел в субботу во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. Отмечается, что причиной взрыва стал баллон высокого давления в паддоке. Расследование происшествия пока не завершено, оно продолжится 3 августа.

Четыре человека получили тяжелые травмы, остальные — легкие.

Ранее 18-летний уроженец Белгорода Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, победил в спринтерской гонке в «Формуле-3», которая прошла в рамках Гран-при Венгрии.

Бедрин завершил заезд за 29 минут 41 секунду. Второе место занял Тасанапол Интрафувасак из Таиланда. Тройку сильнейших замкнул Дино Беганович, представляющий Швецию.

В текущем сезоне Бедрин выступает за команду PHM AIX Racing.

Ранее пилоты «Формулы-1» достигли финиша с одинаковым временем.