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Теннисист Алькарас заявил, что намерен обыграть Джоковича в финале ОИ

Теннисист Алькарас: я намерен дать испанским болельщикам золото Олимпиады

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Matthew Childs/Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала Олимпиады против Джоковича, заявив, что намерен дать болельщикам золотую медаль, передает Onda Regional.

«Я очень благодарен людям, которые приехали в Париж. И тем, кто сейчас дома, тоже благодарен. Я намерен дать им то, что они хотят — золото», — сказал Алькарас.

Алькарас обыграл в полуфинале олимпийского теннисного турнира представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:1.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады.

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