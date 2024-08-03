Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисист Рублев извинился за свой пост о скандале в боксе на Олимпиаде

Теннисист Рублев о своем посте про скандал в боксе: я допустил ошибку

close
100%
Yves Herman/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему удалил свой пост, в котором высказался о скандальном бое между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф в рамках турнира по боксу на Олимпиаде-2024, заявив, что недостаточно проверил информацию. Слова Рублева передает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

«Это моя ошибка. Я недостаточно проверил информацию, все новости. Я хочу извиниться за то, что не проверил эту информацию, и именно поэтому я удалил пост», — сказал Рублев.

1 августа Карини отказалась от продолжения поединка против Хелиф уже на 47-й секунде. 2 августа итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест в 2023 году на чемпионате мира в Индии. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее на Олимпийских соревнованиях по волейболу погас свет.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами