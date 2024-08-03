Теннисист Рублев извинился за свой пост о скандале в боксе на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему удалил свой пост, в котором высказался о скандальном бое между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф в рамках турнира по боксу на Олимпиаде-2024, заявив, что недостаточно проверил информацию. Слова Рублева передает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

«Это моя ошибка. Я недостаточно проверил информацию, все новости. Я хочу извиниться за то, что не проверил эту информацию, и именно поэтому я удалил пост», — сказал Рублев.

1 августа Карини отказалась от продолжения поединка против Хелиф уже на 47-й секунде. 2 августа итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест в 2023 году на чемпионате мира в Индии. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее на Олимпийских соревнованиях по волейболу погас свет.