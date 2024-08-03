Джокович о выходе в финал Олимпиады: эта мечта, которой я давно жил

Сербский теннисист Новак Джокович поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) эмоциями о выходе в финал Олимпиады, заявив, что сбылась его мечта.

«Эта мечта, которой я давно жил и боролся. Я так давно хотел посоревноваться в финале Олимпийских игр. В воскресенье у Сербии будет медаль. Погнали», — написал Джокович.

Сербский теннисист обыграл итальянца Лоренцо Музетти и вышел в финал Олимпиады.

Встреча, которая продлилась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Джокович еще не выходил в финал Олимпийских игр. В 2008 году серб завоевал бронзовую награду Игр.

В решающем матче, который состоится 4 августа, Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Алькарас вышел в финал Олимпиады.