Австралийская пловчиха установила олимпийский рекорд

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун выиграла золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд.

Австралийка проплыла дистанцию с результатом 2 минуты 03,73 секунды. Маккиоун побила рекорд британки Мисси Франклин (2.04,06), который был установлен в 2012 году.

Второе место заняла американка Реган Смит (2.04,26), канадка Кайли Масс завоевала бронзу (2.05,57).

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось о том, что пловчиху Евгению Чикунову будут объявлять как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024.