Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти и вышел в финал Олимпиады.

Встреча, которая продлилась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Джокович еще не выходил в финал Олимпийских игр. В 2008 году серб завоевал бронзовую награду Игр.

В решающем матче, который состоится 4 августа, Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее белорус Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады-2024.