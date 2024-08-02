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Российская гимнастка о Байлз: не вижу в ее выступлениях красоту

Российская гимнастка Еремина заявила, что не видит в выступлениях Байлз красоту

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Reuters

Российская гимнастка Елена Еремина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не видит красоту в выступлениях американки Симоны Байлз.

«Скажу честно, не вижу в этом красоту. Но нужно отдать должное, надо много работать, чтобы вытворять такие элементы», — написала Еремина.

Байлз выиграла золотую медаль Олимпиады в личном многоборье. Спортсменка по итогам соревнований набрала 59,131 балла. Второе место заняла представительница Бразилии Ребека Андраде (57,932), замкнула тройку сильнейших Сунисе Ли, представляющая США (56,465).

Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Рекорд по этому показателю принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной (9).

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Байлз раскритиковала еду на Олимпийских играх.

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