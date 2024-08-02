Российские фигуристы не смогут присутствовать на награждении в Париже

Сборная России по фигурному катанию не сможет присутствовать на официальном награждении медалистов командного турнира Олимпийских игр 2022 года во время Игр в Париже, передает «Матч ТВ» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Россияне не смогут приехать из-за логистических проблем и отстранением Олимпийского комитета России (ОКР).

Церемония награждения состоится 7 августа в Париже. Золотые медали получат фигуристы США, а японские фигуристы получат серебряные награды.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Ранее на парижской Олимпиаде случилось первое отстранение спортсмена из-за допинга.