Боксерша, провалившая гендерный тест на ЧМ, одолела соперницу из Узбекистана на ОИ

Тайванская боксерша Линь Юйтин, провалившая на чемпионате мира 2023 года гендерный тест, одолела в рамках олимпийского турнира представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову.

Бой завершился со счетом 5:0. Юйтин вышла в четвертьфинал олимпийского турнира и продолжает борьбу за медали.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф из Алжира уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры. Хелиф также провалила гендерный тест в 2023 году.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Представительница Алжира Иман Хелиф в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

Ранее боец UFC высмеял ситуацию с боксершей Хелиф.