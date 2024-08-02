Российская батутистка Бладцева о пятом месте на ОИ: пусто на душе

Россиянка Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте, заявила, что ей пусто на душе после того, как она заняла пятое место на Олимпийских играх, передает «Спорт-Экспресс».

«Пусто на душе. Просто не получилось. С самого начала все пошло не так — не справилась с высотой, техникой и перемещением. Я еще не смотрела свое выступление. Мне стыдно смотреть», — заявила Бладцева.

Победила в соревнованиях представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56,480 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская (56,060), бронза у канадки Софьян Мето (55,650).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось о том, что Бладцева не сможет подать протест на судейство на Олимпиаде.