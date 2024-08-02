Легкоатлетка Куличенко об отношении к россиянам на ОИ: не надо читать «левую» информацию

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая на Олимпиаде представляет Кипр, заявила о хорошем отношении к россиянам на Играх, передает «Спорт-Экспресс».

«Все реагируют спокойно. Это все мифы, придуманные людьми и интернетом. Не надо читать всякую «левую» информацию. Надо жить реальной жизнью», — сказала Куличенко.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России.