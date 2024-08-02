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Тарасова оценила решение CAS отклонить апелляцию Канады и оставить России бронзу ОИ

Татьяна Тарасова: справедливо, что CAS отклонил апелляцию Канады

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить бронзу олимпийского командного турнира 2022 года России, несмотря на апелляцию Канады, передает Sport24.

«Справедливо, что CAS отклонил апелляцию Канады. Даже несмотря на то, что официально у нашей сборной бронза, российская команда — самая сильная», — сказала Тарасова.

2 августа было CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Россияне не были приглашены в Париж на церемонию вручения медалей, запланированную 7 августа.

Ранее Тарасова заявила, что ей понравилось открытие Олимпиады.

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