В Канаде разочарованы решением CAS сохранить бронзу ОИ 2022 года у российских фигуристов

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранить бронзу командного турнира Олимпиады 2022 года у сборной России. Об этом сообщает сайт организации.

«Мы поздравляем золотых и серебряных призеров — США и Японию. Их выдающиеся выступления достойны похвалы. Мы отмечаем их достижения», — говорится в сообщении.

2 августа было CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Россияне не были приглашены в Париж на церемонию вручения медалей, запланированную 7 августа.

Ранее Александр Жулин назвал открытие Олимпиады шабашем чертей.