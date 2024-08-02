Батутистка Бладцева не сможет подать протест на судейство на Олимпиаде

Тренер российской батутистки Анжелы Бладцевой Алексей Рыжков заявил, что спортсменка не сможет подать протест на судейство на Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«У нас в правилах протесты на оценку исполнения не прописаны. Были ли у нас проблемы в Олимпийской деревне? Нет. Отношения и в Олимпийской деревне нормальные и адекватные», — сказал Рыжков.

Победила в соревнованиях представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56,480 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская (56,060), бронза у канадки Софьян Мето (55,650).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.