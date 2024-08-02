Глава ФПБР об оценках Бладцевой на Олимпиаде: это просто анекдот

Глава Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров заявил, что россиянку Анжелу Бладцеву засудили на Олимпиаде, передает РИА Новости.

«Судейство — это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были. Это просто анекдот. Они, наверное, разберутся с судьями, но махать после драки особо нельзя», — сказал Макаров.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Бладцева не смогла завоевать медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на Играх.