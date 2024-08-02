Российские фигуристы сохранили бронзовые медали командного турнира Олимпиады-2022

Российские фигуристы сохранили бронзовые медали Олимпийских игр 2022 года в командном турнире. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении наград. Об этом сообщает официальный сайт организации.

2 августа было CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Россияне не были приглашены в Париж на церемонию вручения медалей, запланированную 7 августа.

Ранее Александр Жулин назвал унижением вручение сборной США золотых медалей ОИ-22.