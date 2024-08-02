Теннисист Алькарас вышел в финал Олимпиады

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в полуфинале олимпийского теннисного турнира представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:1.

Второй финалист определится в противостоянии между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Лоренцо Музетти.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее россиянка Анжела Бладцева не смогла завоевать медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на ОИ.