Том Круз выступит на закрытии Олимпиады-2024

Голливудский актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает TMZ.

Издание сообщает, что актер выступил с предложением к Международному олимпийскому комитету. По замыслу организаторов, Круз сможет органично связать Игры в Париже и следующую Олимпиаду, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

По одной из версий, известный своими экстремальными трюками актер спустится по канату с верхней части стадиона «Стад де Франс» с олимпийским флагом.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха удивлена некоторыми слабыми результатами на ОИ.