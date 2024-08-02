Российская пловчиха удивлена некоторыми слабыми результатами на ОИ

Рекордсменка мира, российская пловчиха Евгения Чикунова заявила, что удивлена некоторыми слабыми результатами на Олимпиаде-2024. Некоторые победные времена значительно ниже ожидаемых. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Я действительно удивлена тем, с какими результатами закрываются некоторые финалы. Результат, с которым Мартиненги выиграл 100 метров брассом… Он не проплыл даже по мастеру спорта международного класса в России, а это финал Олимпиады», — заявила Чикунова.

На Олимпиаде‑2024 итальянец Николо Мартиненги на дистанции 100 метров брассом показал время 59,03 секунды. Норматив МСМК в России равен 59,02.

Сама же Чикунова проплыла 100 метров брассом в финале Кубка России быстрее, чем победитель ОИ на этой дистанции Татьяна Смит из ЮАР. Благодаря этому, российская спортсменка получит два миллиона рублей. Известно, что подобные выплаты полагаются тем, кто превзошел результат победителя Олимпиады.

Ранее итальянский пловец раскритиковал условия проживания на Олимпиаде.