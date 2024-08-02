Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пловчиха удивлена некоторыми слабыми результатами на ОИ

Российская пловчиха Чикунова удивлена слабостью некоторых результатов на ОИ

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Рекордсменка мира, российская пловчиха Евгения Чикунова заявила, что удивлена некоторыми слабыми результатами на Олимпиаде-2024. Некоторые победные времена значительно ниже ожидаемых. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Я действительно удивлена тем, с какими результатами закрываются некоторые финалы. Результат, с которым Мартиненги выиграл 100 метров брассом… Он не проплыл даже по мастеру спорта международного класса в России, а это финал Олимпиады», — заявила Чикунова.

На Олимпиаде‑2024 итальянец Николо Мартиненги на дистанции 100 метров брассом показал время 59,03 секунды. Норматив МСМК в России равен 59,02.

Сама же Чикунова проплыла 100 метров брассом в финале Кубка России быстрее, чем победитель ОИ на этой дистанции Татьяна Смит из ЮАР. Благодаря этому, российская спортсменка получит два миллиона рублей. Известно, что подобные выплаты полагаются тем, кто превзошел результат победителя Олимпиады.

Ранее итальянский пловец раскритиковал условия проживания на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами