Щербакова рассказала о проведенных в качестве тренера сборах

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о впечатлениях от сборов, которые она провела в качестве тренера. Россиянка оказалась там по приглашению французского тренера Флорана Амодио. Пост со словами Щербаковой опубликован в ее Telegram-канале.

«Закончились мои первые сборы в качестве тренера. Спасибо Флорану за невероятный опыт, который я приобрела, а так же за то, что я наконец-то вернулась на лед. Но как же приятно знать, что дома меня всегда любят и ждут, спасибо моим любимым болельщикам», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Ранее сообщалось, что Трусова восстановила четверной лутц.