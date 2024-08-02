Бывший футболист заявил, что Глушенков уедет играть в Испанию через два года

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков может уехать в чемпионат Испании в ближайшие годы. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что испанский чемпионат подошел бы Глушенкову. Конечно, он уедет. Если он будет так же играть, то я надеюсь, что мы его через год-два увидим там», — заявил Мор.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух матчах за новую команду он забил четыре мяча — Максим оформил дубль в матче за Суперкубок против «Краснодара» (4:2), а затем помог сине-бело-голубым разгромить «Крылья Советов» 4:0 в первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар».

Ранее стало известно, почему Глушенкову легче забивать за «Зенит», чем за «Локомотив».