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Клуб КХЛ подписал обвиняемого в сексуальном насилии игрока

Клуб КХЛ «Барыс» подписал канадца Маклауда, которого обвиняют в насилии

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Matt Slocum/AP

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» заключил однолетний контракт с нападающим Майклом Маклаудом, который обвиняется в сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Форвард является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, вместе с четырьмя партнерами по команде.

26-летний Маклауд ранее выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», за который набрал 85 (29+56) результативных баллов в 287 играх.

«Барыс» по итогам прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не попал в плей-офф. В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист НХЛ до сих пор пользуется кнопочным телефоном.

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