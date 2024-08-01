Президент Сербии о боксе на Олимпиаде: приходят мужчины, избивают женщин и получают медали

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миром правит сумасшествие, комментируя победу в поединке на Олимпиаде алжирской боксерши Иман Хелиф, которая не прошла гендерный тест в 2023 году, над итальянкой Анджелой Карини, передает РИА Новости.

«Приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — сказал Вучич.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Карини в слезах снялась с боя против Хелиф.