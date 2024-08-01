Гимнастка Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Американская гимнастка Симона Байлз выиграла золотую медаль Олимпиады в личном многоборье.

Спортсменка по итогам соревнований набрала 59,131 балла. Второе место заняла представительница Бразилии Ребека Андраде (57,932), замкнула тройку сильнейших Сунисе Ли, представляющая США (56,465).

Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Рекорд по этому показателю принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной (9).

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее польская теннисистка расплакалась после поражения в полуфинале Олимпиады.