Польская теннисистка расплакалась после поражения в полуфинале Олимпиады

Польская теннисистка Ига Швентек расплакалась на послематчевом интервью после поражения в полуфинале Олимпиады от представительницы Китая Чжэн Циньвэнь, передает «РБ Спорт».

Встреча, которая продолжалась 1 час 51 минуту, завершилось со счетом 2:6, 5:7.

Теперь Швентек сыграет в матче за третье место.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер заявили, что будут бороться за медаль Олимпиады.