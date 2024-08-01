Губерниев: умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников

Комментатор Дмитрий Губерниев подверг в своем Telegram-канале резкой критике тех, кто болеет против российских спортсменов на парижской Олимпиаде.

«Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? Но таких абсолютное меньшинство. Ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников», — сказал Губерниев.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Джоан Роулинг раскритиковала допуск боксерши, провалившей гендерный тест.