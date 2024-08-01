Мэр Парижа об открытии Олимпиады: это способ сказать им всем, что мы не боимся

Мэр Парижа Анн Идальго ответила критикам открытия Олимпиады 2024 года, передает RMC Sport.

«Мы за разнообразие. Жизнь — это разнообразие. Это способ сказать им всем, что мы не боимся. Вы нас не напугаете. Вам не удастся заставить нас жить иначе», — сказала Идальго.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее испанская триатлонистка назвала позором олимпийские заплывы в Сене.