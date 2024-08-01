Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде, обыграв в двух партиях представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5.

За выход в финал россиянки поспорят с победительницами пары Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Андреева удивилась, что они со Шнайдер остались последними российскими теннисистами на Олимпиаде.