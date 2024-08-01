Пловец сборной России: в национальной команде все хотели бы на Олимпиаду

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал, что ему написал письмо очень известный российский пловец, который заявил, что в национальной команде все хотели бы поехать на Олимпиаду, но самым большим стопором для большинства является боязнь потерять ставки в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) и структурах.

«И никакие 2 миллиона рублей за результат, показанный выше олимпийского чемпиона, никогда не заменят олимпийскую медаль», — добавил пловец.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американская теннисистка пожаловалась на условия на Олимпиаде-2024.