Дмитрию Пескову понравилась задумка открытия парижской Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему понравилась задумка открытия Олимпиады в Париже, передает «Комсомольская правда».

«Идея для меня показалась красивой и необычной. Можно было бы сказать, что церемония была хорошей. Если бы не ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами. Ужасающие, отвратительнейшие», — сказал Песков.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее триатлонистку вырвало после того, как она захлебнулась водой на Олимпиаде.