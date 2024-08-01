Президент Федерации велосипедного спорта РФ рассказал, есть ли на ОИ русофобия

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что велогонщики не чувствуют русофобию на Олимпиаде, передает Sport24.

«Встречались ли наши велосипедисты с проявлением русофобии? Нет, как им дали нейтральный статус и аккредитацию, никто лишних вопросов не задает», — сказал Екимов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сборную Словакии по велоспорту ограбили в олимпийской деревне.