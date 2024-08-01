Экс-биатлонист назвал пловчиху Кирпичникову предательницей России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступающая сейчас за Францию, выиграла серебро Олимпиады, назвав ее предательницей, передает «Матч ТВ».

«Для каждого гражданина Россия — это мать родная. И когда ты в трудную минуту бросаешь свою мать, это сравнимо с предательством», — сказал Васильев.

Кирпичникова выиграла серебро на дистанции 1500 м вольным стилем. 24-летнюю россиянку смогла опередить только американка Кэйти Ледеки, которая установила новый олимпийский рекорд.

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года. Она пять раз побеждала на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Кирпичникова заявила, что меняла гражданство ради медали Олимпиады.