Православный священник о боксерском поединке на ОИ: мужик избивает женщину по новым правилам

Православный священник Павел Островский подверг в своем Telegram-канале критике боксерский поединок между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф. В 2023 году на чемпионате мира Хелиф провалила гендерный тест, но была допущена на Олимпиаду.

«Мужик избивает женщину по новым олимпийским правилам. Жаль итальянку, которая не смогла выдерживать мужские удары. Бой длился 42 секунды. Гадкое гадство», — сказал Островский.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее испанская триатлонистка назвала позором олимпийские заплывы в Сене.