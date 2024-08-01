Губерниев: Олимпиада в Париже проходит успешно

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что парижская Олимпиада проходит успешно.

«Олимпиада в Париже никого не оставляет равнодушным. Все ее смотрят, обсуждают, а значит, игры проходят успешно. Спорт прекрасен, событие потрясающее», — написал Губерниев.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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