Джоан Роулинг раскритиковала допуск боксерши, провалившей гендерный тест: это не спорт

Известная писательница Джоан Роулинг поддержала в своих соцсетях итальянскую боксершу Анджелу Карини, которая на 47-й секунде 1/8 финала олимпийского турнира снялась с поединка против представительницы Алжира Иман Хелиф.

В 2023 году на чемпионате мира Хелиф провалила гендерный тест, но была допущена на Олимпиаду.

«Это не спорт. Это мужчины насаждают свою власть над женщинами. Игры в Париже навсегда будут запятнаны несправедливостью, произошедшей с Карини», — написала Роулинг.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в трансляции на Олимпиаде показалипоказали российский флаг.