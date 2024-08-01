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Защитник «Спартака» считает, что рано называть Барко лидером команды

Защитник Рябчук заявил, что пока не стоит считать Барко лидером «Спартака»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» не считает аргентинца Эсекьеля Барко лидером клуба. По его словам, об этом пока говорить рано. Их приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Очень рано об этом говорить. Безусловно, Барко — очень хороший футболист, который поможет нашей команде. И мы поможем ему быстрее адаптироваться в «Спартаке». Он с нами в команде всего неделю, поэтому еще будет время оценить его игровые качества», — сказал Рябчук.

31 июля на стадионе «Лукойл Арена» красно-белые разгромили «Динамо» в матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белого коллектива. Счет открыл костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде на 37-й минуте. Преимущество команды удвоил парагваец Хесус Медина, реализовавший пенальти на 68-й минуте, а, спустя семь минут, россиянин Павел Маслов установил окончательный счет на табло — 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Александр Мостовой назвал астрономической сумму трансфера футболиста Манфреда Угальде.

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