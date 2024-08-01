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Итальянская боксерша в слезах снялась с боя против соперницы, провалившей гендерный тест

Боксерша Карини снялась с боя против Хелиф, провалившей гендерный тест

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Global Look Press

Итальянская боксерша Анджела Карини, выступавшая на Олимпийских играх в категории до 66 кг, сдалась на 47-й секунде поединка против представительницы Алжира Иман Хелиф, которая в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест.

Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил их участие в Играх.

Тест Хелиф и Юйтин показал наличие в их организмах XY-хромосом и повышенный тестостерон.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сборную Словакии по велоспорту ограбили в олимпийской деревне.

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