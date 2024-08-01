Трусова тренируется в группе Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что фигуристка Александра Трусова тренируется в основной группе школы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«А что, это какой‑то секрет? Александра Трусова тренируется в основной группе EB‑1, Евгений Викторович работает с ней над прыжковым контентом, остальная тренерская команда также занимается подготовкой Саши и работой над ее новыми программами», — сказала Рудковская.

14 июля Трусова заявила, что примет участие на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14–15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка сразу эту новость комментировать не стала. 14 июля о возвращении Трусовой также объявил Евгений Плющенко.

Ранее Татьяна Тарасова разнесла сменившую гражданство российскую фигуристку.