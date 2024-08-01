Возможный бой между Мадуро и Маском назвали крутым и честным

Возможный бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между мультимиллиардером Илоном Маском и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро будет очень интересным и честным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов.

«Это гладиаторские бои — они возвращаются, это очень популярно. Маск хотел подраться с Цукербергом — тогда этого не случилось. Но если он подерется с Мадуро, это будет очень интересно — объясню, почему. Складывается очень много факторов. Илон Маск, бизнесмен, у которого все есть, показывает нам, обычным ребятам, как может выйти из зоны комфорта и начать тренироваться.

Естественно, и Мадуро — это то же самое. Они оба — крупные игроки, крупные люди. Илона Маска знает весь мир, Мадуро — тоже. Я за такие бои, крутые, честные, и за таких людей», — считает Тарасов.

Илон Маск принял вызов на бой от венесуэльского президента Николаса Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. При этом Маск также добавил, что Мадуро струсит и отменит свой вызов на бой.

Ранее Маск пообещал отправить Мадуро «в Гуантанамо на осле».