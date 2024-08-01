Российский боксер о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Это вообще что?»

Новосибирский боксер Михаил Алоян, принимавший участие в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, признался, что случайно увидел церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его словам, видео с мероприятием ему прислали на телефон его друзья, при этом сам он не хотел смотреть Игры, на которых не будет российских спортсменов.

«Когда я это увидел, первой моей мыслью было: «Это вообще что?». Я раньше уже чувствовал, что саму идею Олимпийских игр извратили донельзя, но теперь это стало видно в полный рост»», — сказал спортсмен.

30 июля российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил, что организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр поиздевались над всеми. Он назвал Олимпиаду «маразмом и издевательством над спортом, религиями, моральными ценностями людей.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее во Франции назвали искусством церемонию открытия Олимпиады.