Сборную Словакии по велоспорту ограбили в олимпийской деревне

Сборная Словакии по велоспорту была ограблена в олимпийской деревне. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на французского журналиста Амори Бреле.

«Велосипедистов из словацкой делегации ограбили в понедельник между 10.00 и 18.00 в Олимпийской деревне в Сен-Дени», — сообщил журналист.

Были украдены велопокрышки, запчасти и несколько переключателей, сумма ущерба оценивается в €2,3 тыс. Тренер команды подал заявление в полицию. Все велосипедное оборудование хранилось в незапертом шкафчике.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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