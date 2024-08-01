Сомов о качестве воды в Сене: рад, что плаваю в бассейне

Российский пловец Евгений Сомов, выступающий в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024, отреагировал на критику организаторов соревнований по триатлону в Сене на Олимпийских играх в Париже. Слова спортсмена передает «Матч ТВ».

«Если бы я приехал сюда участвовать в триатлоне или плыть на открытой воде, я бы проплыл, но сейчас я просто рад, что плаваю в бассейне», — сказал Сомов.

Россиянин занял 13-е место на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх. На дистанции 50 м вольным стилем он не смог выйти в полуфинал.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что выступающая за Францию россиянка завоевала серебро ОИ.