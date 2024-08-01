Российская боксерша поделилась воспоминаниями о бое с трансгендером

Российская боксерша Азалия Аминева прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаду-2024 в Париже, с которой встречалась ранее.

«Я уже практически не вспоминаю тот поединок, моя карьера развивается, но помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Благодаря гендерным тестам ее вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попыток обойти действующие правила допуска. Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — сказала Аминева.

Российская спортсменка уступила Хелиф в 1/8 чемпионата мира по боксу 2023 года. Перед финалом Хелиф была отстранена из-за высокого уровня тестостерона в организме.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что триатлонистку вырвало после того, как она захлебнулась водой на ОИ.