Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская боксерша поделилась воспоминаниями о бое с трансгендером

Российская боксерша Аминева рассказала о бое с трансгендером, выступающим на ОИ

close
100%
Федерация бокса России/imane_khelif_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская боксерша Азалия Аминева прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаду-2024 в Париже, с которой встречалась ранее.

«Я уже практически не вспоминаю тот поединок, моя карьера развивается, но помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Благодаря гендерным тестам ее вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попыток обойти действующие правила допуска. Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — сказала Аминева.

Российская спортсменка уступила Хелиф в 1/8 чемпионата мира по боксу 2023 года. Перед финалом Хелиф была отстранена из-за высокого уровня тестостерона в организме.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что триатлонистку вырвало после того, как она захлебнулась водой на ОИ.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами