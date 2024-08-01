Медведев останется лицом российского спорта, считает Губерниев

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагриовал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в одиночном разряде на олимпийском турнире в Париже. Эти слова он написал в своем Telegram-канале.

«Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции! Медведев был и останется лицом российского спорта», — отреагировал Губерниев.

Медведев уступил в матче третьего круга Олимпийских игр канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5). Россиянин подал пять эйсов и допустил три двойных ошибки.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что Медведев хочет принять участие в Олимпиаде-2028.