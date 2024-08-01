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Кирпичникова о серебре ОИ: я ради этого меняла гражданство

Пловчиха Кирпичникова заявила, что меняла гражданство ради медали Олимпиады

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Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступающая за команду Франции, прокомментировала завоевание серебряной медали на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Слова спортсменки передает «Чемпионат».

«Это офигеть чего! Я ради этого меняла спортивное гражданство, все еще в шоке. Я сделала это, чтобы быть на пьедестале. Я мечтала о третьем месте, а сейчас я вторая!» — заявила Кирпичникова.

Также она восхитилась поддержкой местной публики.

«Я всего год француженка, но меня поддерживали как свою. Не все мне рады, здесь есть хейтеры, как и в России. Но в большинстве своем все рады, многие желали медали», — добавила спортсменка.

24-летнюю россиянку смогла опередить только американка Кэйти Ледеки, которая установила новый олимпийский рекорд.

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года. Она пять раз побеждала на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил Кирпичникову с серебряной медалью ОИ.

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