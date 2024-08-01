Триатлонистку вырвало после того, как она захлебнулась водой на ОИ

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина заявила, что ее вырвало после этапа плавания на Олимпиаде-2024. Слова спортсменки приводит Sport24.

«Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело, хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — рассказала Шабалина.

Также она вынуждена была обратиться к медицинскому персоналу после своего схода.

«Надеюсь, ухудшения не будет», — выразила надежду спортсменка из Казахстана.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее шведская триатлонистка Тильда Монссон заявила, что вода в реке Сена отвратительно пахнет.