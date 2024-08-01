Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Триатлонистку вырвало после того, как она захлебнулась водой на ОИ

Триатлонистка Шабалина стала второй, кого вырвало после заплыва по Сене на ОИ

close
100%
shabal1na/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина заявила, что ее вырвало после этапа плавания на Олимпиаде-2024. Слова спортсменки приводит Sport24.

«Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело, хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — рассказала Шабалина.

Также она вынуждена была обратиться к медицинскому персоналу после своего схода.

«Надеюсь, ухудшения не будет», — выразила надежду спортсменка из Казахстана.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее шведская триатлонистка Тильда Монссон заявила, что вода в реке Сена отвратительно пахнет.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами