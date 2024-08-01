Депутат Саратовской облдумы об открытии Олимпиады-2024: «Опозорились на весь мир»

Организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже «опозорились на весь мир». Об этом в беседе с sarinform.ru заявил чемпион Олимпиады 2012 года в Лондоне, депутат Саратовской областной думы Илья Захаров.

«Я смотрел [церемонию] частично. <...> Запланировано было красивое открытие. Олимпийские игры – есть Олимпийские игры. Но, они [организаторы], конечно, опозорились на весь мир», — сказал он.

По его словам, в 2012 году в Лондоне Олимпиада прошла «еще по-нормальному». Он напомнил, что тогда российские спортсмены принимали участие в соревнованиях наравне с другими. Помимо этого, не блокировались российские гимн и флаг.

«Для меня нет ничего хуже, когда какую-то страну от олимпийского движения отстраняют. Я считаю, что это неполноценные Олимпийские игры, когда нет какой-то страны», — сказал Захаров.

30 июля российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил, что организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр поиздевались над всеми. Он назвал Олимпиаду «маразмом и издевательством над спортом, религиями, моральными ценностями людей.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее во Франции назвали искусством церемонию открытия Олимпиады.