Чалов прибыл в Грецию для подписания контракта с ПАОКом

Вице‑президент греческого футбольного клуба ПАОК Кириакос Кириакос заявил, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов прибыл в страну для подписания контракта с командой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чалов прилетел в Грецию, он проходит медицинское обследование и сегодня подпишет контракт», — сказал Кириакос.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее российский тренер назвал чемпионат, подходящий Чалову.