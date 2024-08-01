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Американская теннисистка пожаловалась на условия на Олимпиаде-2024

Американская теннисистка Коллинз осталась недовольна условиями на Олимпиаде-2024

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Американская теннисистка Даниэль Коллинз заявила, что осталась недовольна условиями на теннисном олимпийском турнире в Париже. Слова спортсменки приводит APNews.

«Почти потеряла сознание, когда покинула корт, провела на медицинской койке три часа. Я перегрелась, у меня возникли судороги по всему телу. Условия были очень жесткие», — сказала спортсменка.

После игры спортсменка пожаловалась на отсутствие холодной воды и термобутылок, а также призналась, что получила тепловой удар.

31 июля Коллинз проиграла Иге Свентек в одиночном разряде на Олимпиаде. В парном разряде с Дезире Кравчик она проиграла Людмиле и Надежде Киченок.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг Олимпиады.

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