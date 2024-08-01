Экс-руководитель назвал условие для победы «Динамо» в РПЛ

Бывший вице‑президент московского «Динамо» Анатолий Воробьёв рассказал, при каком условии бело-голубому коллективу удастся выиграть золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова экс-руководителя приводит Metaratings.

«Шансы на первое место в первой половине XXI века у «Динамо» будут при выполнении двух условий: если «Динамо» перейдёт из РПЛ в Медиалигу, там победа гораздо ближе, особенно в новой форме, и если «Динамо» выкупит у меня акцию клуба, которая у меня осталась», — сказал Воробьев.

После первых двух туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первых двух матчах команда одержала победы над «Локомотивом» и «Факелом» с одинаковым счетом 3:1. В следующем туре динамовцы сыграют в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

В Кубке России бело-голубые в первом туре группового этапа проиграли московскому «Спартаку» со счетом 0:3.

Ранее была названа команда, удивившая на старте РПЛ.